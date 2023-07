Rendiconto finanziario del Veneto | Zaia | “Meticolosa attenzione”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) VENEZIA – “Ildella Regione è il documento che certifica tutte le entrate e le spese sostenute dall’Amministrazione. Ancora una volta arriviamo a questo banco di prova dopo unanella gestione, con i conti in ordine, un risultato economico di 100 milioni di euro, una situazione patrimoniale di 10.641 milioni e un patrimonio netto che vale 2.628 milioni di euro. Numeri che fotografano il quadro generale in un contesto nazionale in cui ilrimane l’unica regione a statuto ordinario dove non c’è pressione fiscale aggiuntiva: abbiamo scelto di lasciare nelle tasche dei veneti più di un miliardo di euro di prelievo fiscale addizionale, che equivalgono a 250 euro a cittadino. Lo stiamo facendo dal 2010”. Così il presidente della Regione del, Luca ...

Nell'ultimo, riguardante l'anno fiscale 2022/23, l'azienda rivela che "due di queste usciranno prima della fine dell'anno fiscale in corso", ovvero entro il prossimo marzo, e ...201, d'iniziativa della Giunta regionale, relativo algenerale della Regione per l'esercizio2022, già illustrato nel corso delle sedute precedenti. La proposta legislativa ......e le idee per modificare il bilancio di previsione 2023 - 2025 e si sono rifatti suldi ... anche perché c'erano alcune assenze, per far sì che lo strumentovenisse esitato. ...

La Corte dei Conti parifica il rendiconto finanziario 2022 del Veneto Rovigo.News

VENEZIA - "Il rendiconto della Regione è il documento che certifica tutte le entrate e le spese sostenute dall'Amministrazione. Ancora una volta arriviamo ...Montefiascone: La minoranza abbandona l’aula e la maggioranza compatta di centrosinistra approva il rendiconto gestione esercizio finanziario 20 22. Questo quanto nella importante seduta del Consiglio ...