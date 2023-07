REDMAGIC Gaming Tablet è ufficiale con Snapdragon 8 Plus Gen 1

Tale scelta evidenzia l'intenzione didi competere con le potenze dominanti nel mercato degli smartphone da. Il8S Pro Plus si distingue ulteriormente come il primo telefono ...Il produttore cinese Nubia, noto per la sua linea di smartphone da, ha svelato il suo primo tablet dadurante un evento in Cina. IlTablet promette di portare ...... stereo, DTS: X Ultra, piattaforma Snapdragon Sound, 3x microfoni interfaccia utente :OS ... telaio in metallo, superficie posteriore in 'metal glass' altro : pulsante touch per ilcon ...

Specifically designed with gaming in mind, the RedMagic 8S Pro+ is the first phone to pack 24GB RAM and Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 2 processor.The Redmagic gaming tablet is a different configuration of the ZTE Axon Pad. ZTE is a parent company of Nubia, and Redmagic is a brand of Nubia. So all of the main specs are the same. But the ZTE Axon ...