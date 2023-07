Record su record per Money in the Bank | la WWE li snocciola uno ad uno | battuto anche Clash at the Castle!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La WWE ha reso noto, tramite un comunicato, tutti ied i dati incredibili avuti con il weekend diin thein quel di Londra. L’O2 Arena della capitale britannica, che ha ospitato più di 34.000 spettatori nelle due notti di venerdì e sabato con due sold-out, è stata il teatro di un evento storico a livello di spettatori, merchandise venduto e risonanza mediatica. E la stessa federazione ha elencato, in data odierna, gli incredibili dati emersi dalla due giorni londinese. Partendo dagli spettatori, i fan che hanno seguito l’evento da casa sono stati il 17% in più dell’anno precedente ed addirittura il 30% in più diat the Castle, che ovviamente ha mantenuto ilper quanto concerne i presenti, essendosi svolto in uno stadio. L’aumento ...

Il numero di occupati in Italia, secondo le rilevazioni delle forze di lavoro dell'Istat, ha raggiunto a maggio 2023 quota 23 milioni e 471 mila,storico. Così come il tasso di occupazione, ...Nel primo trimestre del 2023 il 18,2% delle persone tra i 15 e i 64 anni di età, che non studiavano, non rientrava neanche nella forza lavoro nell'Ue. Tra i Paesi Ue, la Romania e l'Italia hanno ...Sarà il tempo a stabilire cosa resterà: tutti abbiamo ottenuto deie vedremo se tra trent'anni, passeggiando per strada, ascolteremo qualcuno cantare una nostra canzone. Irama : Quando faccio ...La WWE ha reso noto, tramite un comunicato, tutti i record ed i dati incredibili avuti con il weekend di Money in the Bank in quel di Londra. L'O2 Arena della capitale britannica, che ha ospitato più ...Tanti successi da calciatore tra Roma e Milan, ma una serie infinita di trofei da allenatore con cui Carlo Ancelotti ha superato ogni record. È l'unico tecnico nella storia del calcio ad aver vinto il ...