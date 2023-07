Reclutamento docenti | cosa accadrà nelle prossime settimane? Ecco le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO

(Di mercoledì 5 luglio 2023)puntate di Question Time andate in onda abbiamo fatto il punto della situazione.le. L'articololeIN

... perchè si darà avvio alla formazione iniziale degli insegnanti e altargato PNRR. ...' bandiremo prima dell'estate una procedura concorsuale per l'assunzione di circa 35mila, che ..., cosa accadrà nelle prossime settimane Ecco le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]...l' esigenza di rafforzare quest'area di lavoro scolastico con organici adeguati e un... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Reclutamento docenti, cosa prevede la bozza del DPCM 60 CFU, abilitazione, profilo professionale e competenze Tecnica della Scuola

Innanzitutto abbiamo sottolineato come il decreto si inserisce nel contesto della revisione del sistema di reclutamento, che è una delle ... che prevede la collocazione “in coda” dei docenti ...Come abbiamo già riportato in precedenza, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, il DPCM, a firma del ministro della PA, Paolo Zangrillo e di quello dell’Economia, G ...