(Di mercoledì 5 luglio 2023) Finalmente possiamo raccontarvi un po’ di questo interessante prodotto:AS5 eleva iPC su di un altro livello e ormai i limiti di queste macchine sono diventati pochissimi. Scopriamo insiele la nostradiAS5! Il mondo deiPC sta diventando sempre più interessante. Questi dispositivi che prima erano limitati della prestazioni ad un utilizzo marginale, per esempio come TV Box, ora stanno diventando dei veri e propri PC da utilizzare tutti i giorni per lo studio o il lavoro. La collaborazione traed Asus tenta di alzare ancor più l’asticella con il nuovoAS5, protagonista di questa. Infatti l’azienda taiwanese ha deciso di fare un salto di qualità, andando a produrre dei...

Tra i mini PC che abbiamo avuto modo di provare recentemente c'è il Mini IT11 di, una macchina di piccole dimensioni ma abbastanza potente e caratteristiche di tutto rispetto. La variante che ...Ciao amici e REVOTECH a tutti!AS6 è un mini PC dalle dimensioni davvero mini ma dalle ... Lo vediamo insieme nella nostracompleta! Specifiche tecniche della nostra configurazione ...Tra i mini PC che abbiamo avuto modo di provare recentemente c'è il Mini IT11 di, una macchina di piccole dimensioni ma abbastanza potente e caratteristiche di tutto rispetto. La variante che ...

Recensione GEEKOM AS5: non chiamatelo mini PC tuttoteK

Elevate prestazioni e dimensioni contenute sono le caratteristiche principali del nuovo mini Pc Geekom AS6, realizzato in collaborazione con Asus. Si tratta di un computer desktop compatto, con a bord ...Attualmente, il Geekom AS 5 viene venduto a 609 dollari. Un prezzo equo, visto che Asus chiede ben 900 dollari per un mini-PC identico con soli 16 GB di RAM e lo stesso SSD. In questa recensione, ...