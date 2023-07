Rebel Moon | Zack Snyder spiega perché il pitch del film come progetto legato a Star Wars non ha funzionato

Zack Snyder racconta a Empire cheera stato concepito come un film di Star Wars vietato ai ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Cresce l'attesa per, il nuovo film diretto da Zack Snyder e in arrivo prossimamente su Netflix. Empire Magazine ha condiviso nuove foto tratte dalla pellicola con un cast corale di grandi volti di Hollywood. ...Immaginereste Zack Snyder a dirigere un film di Star Wars Per un breve momento lui stesso si è immaginato in quel ruolo, perché - come già aveva rivelato - la bilogia di, in partenza su Netflix a dicembre, era nata come una proposta per un film di Star Wars decisamente fuori dall'usuale registro. Snyder ne ha parlato in un'intervista con Empire Magazine, ...

Zack Snyder, quando Rebel Moon era uno Star Wars: "Proposta senza speranza" ComingSoon.it

Prima di diventare il film che vedremo sullo schermo, Zack Snyder aveva provato a proporre Rebel Moon come pellicola appartenente all'universo di Star Wars... Ecco perché non è andata come sperava.Atteso per il 22 dicembre su Netflix, giusto in tempo per le festività natalizie, il nuovo e promettente titolo del regista americano Zack Snyder - noto nell’ultimo periodo soprattutto per aver realiz ...