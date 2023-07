Realtà vs utopia | Meloni a Varsavia sulla differenza tra conservatori e sinistra

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sbagliato circoscrivere al solo tema migratorio la trasferta adel presidente del Consiglio, impegnata sia in occasione delle giornate di studio promosse da Ecr, sia per un incontro a due con il presidente del Consiglio della Polonia, Mateusz Morawiecki. Si è parlato di rincorsa verso le prossime elezioni europee, rafforzamento di un fronte conservatore, guidato dall’Italia, che si sta ritagliando il ruolo di pivot in vista del 2024 e il dossier immigrazione. Comune denominatore, secondo Giorgia, è l’approccio politico che si intende dare a tutte le questioni: ovvero latra il campo delle utopie e quello dellanel mondo reale Sceglie questa metafora il premier (“è campo, il reale è dei ...

... spossato, frammentato in un mondo che ha oramai perso aderenza con la. Lo Zoo TV da ... a ghetto dorato, trasforma la distopia innella title track che abbraccia le variopinte teorie ...... duri come lo smeraldo ma liquidi come il mare, il colore patria della speranza e della, ... tra ambiente e crisi climatica, dai duri tratti di. Il colore insieme della morte, quando si ...Ma non c'è nessunain Alice in Borderland, e neppure nessuna meraviglia. Lo capiamo bene ... Ma quale "game", ma quale distopia, ma quale dimensione metafisica e allucinata; è ladi tutti ...