Razzo russo su quartiere residenziale in zona di Kharkiv | un bimbo di tre mesi tra gli oltre quaranta feriti Invasione dell' Ucraina

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nelladi Bakhmut gli ucraini hanno compiuto un’avanzata di circa due chilometri. Lo riportano fonti ucraine mentre i russi danno una diversa versione. Giornalista russa d’inchiesta, attivista per i diritti, è stata brutalmente aggredita in Cecenia dove era inviata per seguire un processo con rischio di pena con violazione di diritti. La donna è stata rasata, le sono state rotte le dita ed il volto le è stato deturpato con una sostanza colorante.su unin una cittadina nelladi: 43e tra essi un bambino di tre. L'articolosuindi ...

su un quartiere residenziale in una cittadina nella zona di Kharkiv: 43 feriti e tra essi un bambino di tre mesi.L'esercitoha ripreso parziale controllo della riva sinistra del Dnepr vicino al ponte ... Ilha creato un profondo cratere nel terreno. Secondo il governatore Veniamin Kondratiev, non ci ......15 - Tra gli altri big match in corso al momento c'è la testa di serie numero 7 Rublev opposta all'australiano Purcell sul campo 3, e il giovane francese Van Assche contro ilKaratsev. Tra le ...In sostanza, questo passaggio stabilisce l'obbligo degli Stati membri di intervenire militarmente in difesa gli uni degli altri ...La donna ha riportato un trauma cranico mentre l’avvocato è stato accoltellato alla gamba La reporter è stata fermata da un gruppo di uomini col passamontagna mentre si trovava in auto diretta verso l ...