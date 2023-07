Razzi nella notte dalla Striscia di Gaza. Completato il ritiro da Jenin

Lanci didalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano: almeno cinque sono stati lanciati , ... L'esercito israeliano ha aggiunto che le sirene hanno suonatocittà meridionale di ...Cinquesparati dalla Striscia di Gaza contro Israele L'esercito israeliano ha reso noto che cinquenotte tra martedì e mercoledì, sono stati lanciati contro Israele dalla Striscia ...Intanto, l'aviazione israeliana ha bombardato sitiStriscia di Gaza "in risposta ai lanci diavvenuti in precedenza". Sono stati danneggiati edifici, ma non ci sarebbero vittime. Ieri, ...

Razzi nella notte dalla Striscia di Gaza. Iniziato il ritiro delle forze ... TGLA7

(LaPresse) e forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno comunicato di aver bombardato Gaza. Lo riporta The Times of Israel. L'esercito afferma di ...L'esercito israeliano denuncia che cinque razzi sono stati lanciati contro Israele dalla Striscia di Gaza, ma sono stati intercettati con successo. (ANSA) ...