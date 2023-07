Rapina aggravata e lesioni | la Cassazione annulla la sentenza del Tribunale | nuovo giudizio per un 27enne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa II sezione della Corte di, in data odierna, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Antonio Leone, hato ladi condanna ad anni 2 e mesi 6 perpersonali, emessa dalPenale di Benevento, nel 2021, nei confronti di Giuseppe De Rosa, 27 anni, confermata dalla III sezione della Corte di Appello di Napoli, disponendo, la restituzione degli atti alla stessa Corte Partenopea per, cassando l’esecutività della pena, trattandosi di reato ostativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... tra cui violenza sessuale, è stato riconosciuto dalla donna quale uno dei due aggressori ed arrestato nella flagranza dei reati di violenza sessuale in concorso e tentatain ...Le indagini della Procura di Treviso si riferiscono ovviamente ai due maggiori di 18 anni (un 20enne e un 18enne); nei loro confronti si ipotizzano i reati di, sequestro di persona, ...... uno 41enne di nazionalità algerina e uno 33enne di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili dei reati di violenza sessuale e tentatain concorso. L'intervento delle Volanti è ...

Due romeni sono stati arrestati a Milano per rapina aggravata in concorso. Una poliziotta è stata ferita nell'inseguimento dei fuggitivi. Gli specialisti della Mobile hanno arrestato 85 persone per fu ...Sono due cittadini di origine romena di 19 anni e 33 anni arrestati dalla polizia a Milano per rapina aggravata in concorso MILANO – I due sono stati sorpresi dagli agenti della sezione ‘Contrasto al ...