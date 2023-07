RAI1 | VOLANO I PROGRAMMI ESTIVI DELL’INTRATTENIMENTO DAY TIME ASCOLTI E TARGET

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’intrattenimento Daytiene accesa l’estate in tv e il pubblico lo premia con ottimi. In onda dalle 12 su Rai 1 “Camper in Viaggio”, condotto da Tinto e Roberta Morise con la partecipazione di Umberto Broccoli, ieri 4 luglio, ha registrato uno share del 17.1%, con punte del 17.9%, e una percentuale del 19.58 nelfemminile. A seguire, “Camper” (in onda dalle 12.25), condotto da Marcello Masi, ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 1.666.000 telespettatori con il 17.1% e ha raggiunto picchi del 19.5% e 1.850.000 telespettatori. Ottimo anche l’ascolto nella fascia teens (15-19 anni) che ha registrato una media del 16.15%. Nel pomeriggio, “Estate in diretta”, condotto da Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini, ha raccolto uno share 20.3% (escludendo l’anteprima), con picchi del 22.2%, il 24.9% di share nel ...

Il gioiello tirrenico del messinese ha inserito nello studio delle sue tattiche dieconomico ... in quest'ultima, la troupe didella trasmissione "Camper" si è recata sul posto per ...Complessivamente sono stati 4.672.000 i telespettatori sintonizzati sudurante la trasmissione... Scontro social tra il comico e la giurata dello show distoccate e frecciate Dopo il post della giornalista lo scontro è finito qui Assolutamente no. A sua volta Luca Bizzarri ha ...

La troupe della trasmissione Rai Camper nel Levante Prima il Levante

L’intrattenimento Day Time tiene accesa l’estate in tv e il pubblico lo premia con ottimi ascolti. In onda dalle 12 su Rai 1 “Camper in Viaggio”, condotto da Tinto e Roberta Morise con la partecipazio ...L’intrattenimento Day Time tiene accesa l’estate in tv e il pubblico lo premia con ottimi ascolti. In onda dalle 12 su Rai 1 “Camper in Viaggio”, condotto da Tinto ...