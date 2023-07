Questa volta non sto zitta | cosa mi hanno fatto | uragano d' Urso su Mediaset e Pier Silvio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) C'era da aspettarselo. Barbara d'non le manda a dire dopo la chiusura della sua esperienza a Pomeriggio Cinque. Come è notoha sospeso la sua conduzione e ora lei su Repubblica racconta la sua versione dei fatti: "Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. Lache mi fa più male è che non mipermesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicatopensare che fossi d'accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara D'concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5". E ancora: "Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l'acqua, perché lavoravo con passione. Mano". ...