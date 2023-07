“Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro” | il libro che potrebbe svoltare la tua vita

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Uncheaiutare tutti anel mondo del marketing anche se non si è nati da famiglia ricca Robert Kiyosaki pubblica “Padre ricco padre povero” Nel 2017. Ilal tempo divenne un vero e proprio best seller, tanto che ancora oggi continuano a farne nuove edizioni sempre più aggiornate. Ma cos’è che ha interessato un pubblico così vasto? Quali sono i consigli che l’esperto di finanza mostra nelle sue pagine? Kiyosaki parte da un principio cardine, condivisibile o meno, che consiste nel fatto che per i poveri sia più difficile diventareperché venendo da famiglie povere non sono mai stati abituati a sentir parlare di finanza, di come si fanno i veri soldi. Robert Kiyosaki, ilsul come diventare– ilovetrading.itDetto più ...