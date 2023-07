O non, piuttosto, di Raffaella Pelloni Già: perché tutto, in questa faraonica full immersion nelCarrà, ruota attorno alla suddetta, insospettabile dicotomia. Da una parte la volitiva ragazzina ...... un vero! 'Papà, papà... ma dove vai!' Uscì dal locale e salì in sella... 'ma dai papà!!...che è passato non conta più!... ora c'è solo il futuro e per me di futuro...non ce n'è più!' '...Poi un racconto di viaggio che è anche riflessione sul(Tuena, In cerca di Pan ); un saggio ... Molti romanzi importanti diperiodo " Pamela di Richardson, o la Nouvelle Heloise di Rousseau, ...

Quel mito pop casalingo che ha cambiato la tv. Fra lustrini e rimpianti ilGiornale.it

In quei 3 minuti Raffaella Carrà sa di dover dare tutto e si ... Dopo quasi 2 decenni di delusioni, Raffaella Pelloni diventa definitivamente Raffaella Carrà. Nasce il mito. Grazie allo strepitoso ...Ammiratori, fan, devoti e vedovi di Nostra Signora della Tv: ci siamo. Da domani e fino al 12 nei cinema ritorna, più scatenato e travolgente che mai, il vostro idolo ...