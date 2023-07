Quattordicesima sul cedolino INPS | Molti pensionati potranno percepirlo a dicembre

(Di mercoledì 5 luglio 2023)percepire lamensilità a partire dal mese di luglio, ma tanti altria partire dal mese di. Ecco chi sono. Lamensilità sulla pensione non è altro che una somma aggiuntiva che matura nell’arco dell’anno. Si tratta di una somma introdotta nel 2007 e ha subito una modifica, allargando la platea dei beneficiari. Lasulle pensioni è un aiuto economico che spetta ai titolari di una prestazione previdenziale di importo medio-basso. Lamensilità spetta agli ex dipendenti e lavoratori autonomi titolari di assegni previdenziali di vecchiaia, di anzianità anticipata con reddito basso e degli assegni ordinari ...

... in Austria, infatti, uno dei fattori più contestati si è concentratosuperamento dei track ... a cominciare dal 12° posto raggiunto da Ocon, successivamente retrocesso inposizione ...È laedizione della rassegna organizzata dalle parrocchie di valle in ... Tra gli appuntamenti a seguire, si segnala il 18 luglio a Moena il confrontotema 'Verso quale ricchezza' ...Per laedizione del Marranzano World Fest, dal titolo "Tessiture sonore, intrecci ... che ha fatto da perno di una serata in cui si sono avvicendati con leipalco il virtuoso ...

Errore sul cedolino di luglio 2023: l'INPS corregge la dicitura di ... Informazione Fiscale

Con l’inizio di luglio 2023 scattano i nuovi pagamenti INPS delle prestazioni mensili in corso. Tra gli accrediti più attesi NASpI e DIS-COLL, ...Maxi aumento di stipendio a luglio: le ragioni per cui la prossima busta paga potrebbe essere la più alta dell'anno.