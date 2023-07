Quasi 6kg di cocaina in casa pronti per lo spaccio | arrestato 32enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato, grazie ad un’impegnativa attività d’indagine ed ad una conoscenza capillare della compagine malavitosa tarantina, ha identificato un giovane insospettabile che presumibilmente deteneva presso la propria abitazione un’ingente quantità di droga destinata principalmente ai quartieri Salinella e Paolo VI. Per dar riscontro ai propri sospetti, i Falchi della Squadra Mobile, dopo diversi servizi di appostamento, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare del soggetto che da accertamenti esperiti presso la Banca Dati risultava non annoverare alcun precedente di polizia. A seguito della perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto all’interno di una stanza dell’appartamento del giovane un vero e proprio magazzino della droga. Appena entrati in, l’attenzione dei poliziotti è stata attratta da un ...