“Quando lascio Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli | l’annuncio arriva dalla conduttrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023)fa chiarezza sul suo futuro, nel corso di un’intervista a Oggi raccontalascerà Chi? Prima però ha voluto parlare dell’addio di alcuni colleghi ai quali è molto legata: Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Trampolino è stata una domanda sulle voci di ingerenze da parte della politica. Ha raccontato: “A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però hoandare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata”. >“Non c’è stato nulla da fare”. Entra in ospedale per un mal di denti e muore:aveva 44 anni. La situazione è precipitata in pochi minuti “È una perdita grande, anche per la rete”. E sulle “pressioni ...