Quando i Led Zeppelin al Vigorelli di Milano chiusero per sempre con l’Italia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il 5 luglio èun anniversario particolare: basterebbe dire “5 luglio 1971” per sentire l’odore dei fumogeni, l’aria arroventata dell’estate milanese e il suono sinistro delle manganellate. Sullo sfondo, il feedback degli amplificatori e i “boo” all’indirizzo di un Gianni Morandi spaesato che certamente non conserverà un bel ricordo di quella serata. Il 5 luglio 1971 è il giorno del disastro dei Ledaldi, lo stesso che qualche anno prima aveva ospitato i Beatles e che in quel contesto aveva in cartellone il Cantagiro. Gli unici italiani che il pubblico gradisce sono i New Trolls, che riescono a tenere botta entusiasmando un pubblico che non sente una grande differenza tra i colossi italiani del prog e quelli internazionali del rock. A riscaldare gli animi, tuttavia, non è soltanto ...