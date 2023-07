Quando escono i biglietti di Frosinone-Napoli per la prima giornata

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In tanti in questi minuti già si chiedonodi. Sarà a conti fatti l’esordio non solo di Rudi Garcia, ma anche dei campioni d’Italia con lo scudetto sul petto, per un momento atteso da 33 anni dai tifosi partenopei. Insomma, se da un lato c’era stata grande attesa per l’ultima partita dello scorso campionato in casa contro la Sampdoria, come osservato alcune settimane fa per coloro che non volevano perdersi la festa scudetto, al contempo occorre iniziare a proiettarsi sulla nuova stagione. Con tutti i dubbi del caso. Capiamo uandodiper ladi Serie A Fatte queste premesse e al netto della gestione delle ...