Puglia | tragedia al centro estivo | bambino di 6 anni muore annegato durante i giochi in mare

(Di mercoledì 5 luglio 2023)aldi 6indove undi sei, residente a Canosa di, nella provincia di Barletta- Andria – Trani, ènella mattinata di mercoledì 5 luglio nella acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”, a Margherita di Savoia, dove era in corso un. Il, di origini romene, stava facendoincon gli altri partecipanti del campoquando, per motivi ancora da chiarire, è. Inutili i soccorsi del 118 che, arrivati sul luogo della ...

commentain, dove un bambino di sei anni è annegato in mare durante un campo estivo. È accaduto a Margherita di Savoia (Barletta - Andria - Trani), nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...31 Redazione Attualità 0 39 LECCE E PROVINCIA - In tutta lai prestiti alle imprese di ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... la Regione si attivi' 04/07/2023 - 20:04 Redazione Ambiente , Attualità 0 190- Il Consiglio ...

Tragedia al centro estivo in Puglia, bimbo di 6 anni muore annegato ... Fanpage.it

Un bambino di sei anni residente a Trinitapoli (Barletta- Andria – Trani) è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido ‘Paradiso dei giovani’ Margherita di Savoia, nel nord Barese. Il picc ...Un bimbo di 6 anni di Trinitapoli è morto annegato mentre giocava in mare a Margherita di Savoia insieme agli amichetti del campo estivo ...