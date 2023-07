Puglia | Emiliano | “Il turismo si annuncia tra i più importanti degli ultimi anni”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA – Laun brand di successo tra, economia, benessere, sostenibilità: il tema al centro della terza edizione del workshop “, a way of life”, ospitato nella sede della stampa estera. “E’ in programma un evento che attirerà l’interesse dell’Italia e del mondo su Mesagne, città importante e simbolo dellache ha saputo rimettersi in piedi, rispettare se stessa e tutti quelli che sono venuti e continuano a venirci a trovare”. Sono le parole del presidente della Regione, Michele. “Noi siamo felici che qualcuno venga da noi a trascorrere le vacanze, ma questa terra è capace di accogliere anche chi non può permettersi di pagare e magari viene da noi per dare alla sua vita un senso diverso, per cercare riscatto o proteggere i propri figli. Siamo ...