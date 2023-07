(Di mercoledì 5 luglio 2023) Leggi Anche Modena, bimbo di duemortoto in piscina Il bimboto, che avrebbe compiuto 7il 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di. Sul posto ...

Leggi Anche Modena, bimbo di due anni morto annegato in piscina Il bimbo annegato, che avrebbe compiuto 7 anni il 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuto un equipaggio dell'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente è arrivato il pm della procura di Foggia e il medico legale. TI POTREBBE INTERESSARELa7.it - Undi sei anni è annegato nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Il piccolo residente a ...I partecipanti riceveranno una box di 'Apparecchia la' con i prodotti tipici pugliesi. ... 'Castello for Kids - visita guidata formatoe laboratorio di araldica'. Il 31 luglio, alle ore ...

Puglia, bambino di sei anni annega durante un campo estivo TGCOM

Tragedia in Puglia dove un bambino di sei anni, residente a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta- Andria – Trani, è annegato nella mattinata di mercoledì 5 luglio nella acque antistanti il ...Un bambino di sei anni, residente a Trinitapoli ( Barletta-Andria-Trani ), in Puglia, ha perso la vita stamattina, mercoledì 5 luglio, nelle acque antistanti il lido ‘ Paradiso dei giovani ‘ nella loc ...