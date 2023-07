Puglia | annegato un bambino mentre partecipava a un campo estivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) su Tg. La7.it - Undi sei anni ènelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Il ...

La7.it - Un bambino di sei anni ènelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Il piccolo residente a ...commenta Tragedia in, dove un bambino di sei anni èin mare durante un campo estivo. È accaduto a Margherita di Savoia (Barletta - Andria - Trani), nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani'. Il ...Il custode di uno stabilimento balneare, di circa 60 anni, èla scorsa notte a Bari: il suo corpo è stato ritrovato questa mattina in mare, all'altezza del porto di Santo Spirito. Secondo una ricostruzione della Polizia, l'uomo la scorsa notte sarebbe ...

Tragedia al centro estivo in Puglia, bimbo di 6 anni muore annegato ... Fanpage.it

Un bambino di sei anni è annegato nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo residente a Trinitapoli (Barletta- And ...Un bimbo di 6 anni di Trinitapoli è morto annegato mentre giocava in mare a Margherita di Savoia insieme agli amichetti del campo estivo ...