Psg | Luis Enrique è il nuovo allenatore | ha firmato fino al 2025

Ilha annunciato oggi la firma diEnrique come nuovo allenatore fino al 2025. Lo spagnolo, ex tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola, sostituisce Christophe Galtier, del quale è stata ...Come sarà ildiEnrique L'obiettivo è quello di sempre: vincere la Champions League. Ci hanno provato tantissimi grandi allenatori in questi anni, da Ancelotti a Emery da Tuchel a Pochettino,...2023 - 07 - 05 17:21:11Enrique su Mbappé: "Qualcosa può succedere" Il neo tecnico delEnrique ha parlato del futuro di Kylian Mbappé, confermando la possibilità che lasci Parigi in ...

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Se Kylian Mbappé "vuole restare, bisogna firmare un nuovo contratto, non si può lasciare libero uno dei migliori giocatori del mondo", Lo ha ..."La mia posizione è molto chiara: se Kylian vuole restare, lo vogliamo anche noi. Ma deve firmare un nuovo contratto. Non possiamo lasciare andare gratis ...