Prosecuzione Berrettini-Sonego oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Matteoscenderà in campo contro Lorenzonelladel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il match è stato interrotto al termine del primo set, vinto al tie-break dae dominato dai servizi. Basti pensare che i primi 33 punti sono stati vinti consecutivamente dal giocatore in battuta.ha interrotto questa striscia e si è anche procurato due palle break nell’undicesimo gioco, ma alla fine ha capitolato al tie-break per 7 punti a 5. Match nel complesso molto equilibrato e che promette ancora tanto spettacolo. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E ...

... sconfitto in quattro parziali da Halys nelladel match interrotto ieri. Infine, gli ... Sul campo 12 è infatti andato in scena il derby tra Matteoe Lorenzo Sonego , in cui è ...... nonostante i primi turni degli Australian Open siano stati all'insegna delle tante partite ribaltate, comprese quelle die Musetti, poi eliminati al quinto set. Ladel match ...... sconfitto in quattro parziali da Halys nelladel match interrotto ieri. Infine, gli ... Sul campo 12 è infatti andato in scena il derby tra Matteoe Lorenzo Sonego , in cui è ...

Berrettini-Sonego oggi, Wimbledon 2023: orario prosecuzione, punteggio, programma, tv, streaming OA Sport

Oggi, mercoledì 5 luglio, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego torneranno in campo a Wimbledon per continuare il loro incontro iniziato ieri e interrotto per pioggia all'inizio del secondo set. Nella sf ...Una giornata funestata dalla pioggia a Wimbledon si è conclusa con due match che hanno visto la loro prosecuzione sul Centre Court e Campo 1. Quentin Halys ha interrotto il tentativo di rimonta di Dan ...