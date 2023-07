Pronti | partenza via! Quando il beauty-case diventa smart

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) I prodottimust have da mettere in valigia (rigorosamente in formato travel!) sono imminenti e occorre organizzare ilin modo intelligente ed efficace! Per proteggersi dal sole, ma anche per idratare la pelle, i capelli e ridare luce e benessere al corpo alla fine di una lunga giornata in spiaggia, in giro per l’Europa visitando città d’arte o dopo una faticosa escursione: la parola d’ordine è travel size. Occorre infatti, prima di preparare la valigia in vista delle vacanze, porre attenzione al formato dei propri must-have, così da poterli portare nel bagaglio a mano e averli sempre con sé durante il viaggio. Ecco, quindi, gli irrinunciabili selezionati Lovrén (www.lovren.it), brand dimade in Italy, con sede a Genova, del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 e ad oggi ...