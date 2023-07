Princìpi contabili della Armonizzazione | aggiornamento del testo e di alcuni Prospetti allegati

... è in procinto di emanare un Decreto ministeriale, poi da pubblicare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale verranno modificati igenerali e applicati per le ...Al contrario, applicando i principiinternazionali è possibile stimare un lieve miglioramento dei risultati economici del comparto vita nel 2022. L'evoluzione della domanda di assicurazione ...... nel senso che possono essere applicati da una società che redige il proprio bilancio in conformità con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) Standardo principi...