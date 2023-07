Primavalle – Oggi funerale di Michelle | minacce all’omicida

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nel giorno deldiCauso, la ragazza uccisa da un minorenne arrestato e ora ospite del carcere minorile di Casal del Marmo, nelle strade diappaiono scritte minacciose per il presunto (fino a sentenza definitiva) autore del crimine. La cerimonia funebre avviene in queste ore del mattino nella chiesa di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia. Poco più in là, scritte anonime sui muri minacciano il ragazzo profetizzandogli “vita breve”. Se dalle parole non si passerà ai fatti il compito sarà delle forze dell’ordine, a meno che i “vendicatori” non si allineeranno ai familiari della giovane vittima che sono passati dall’evocare vendetta a fare un passo indietro per evitare che da un dramma ne nasca un altro.