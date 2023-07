Presentazione progetto CORE a San Giuseppe Vesuviano

(Di mercoledì 5 luglio 2023)del: La resilienza delle popolazioni nell’ambito delle calamità naturali ed antropiche Questa mattina alle ore 11 nell’aula consiliare del Comune di Sanvi sarà ladeleuropeo “” – sCience and human factOr for Resilent sociEty. Lo annuncia una Comunicazione della Commissione straordinaria. Si tratta di unfinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Horizon2020. Esso ha come obiettivo principale quello di rendere le comunità sociali più preparate ad affrontare e superare i disastri, attraverso una collaborazione transdisciplinare tra aree scientifiche e umanistiche. Un’attenzione particolare, in questo ...

... tanto che nella fase che va dalladel ricorso e fino al decreto di ammissione alla ... reclami contro ildi riparto predisposto dal curatore) che caratterizzano tali meccanismi'. ...In questi giorni il, in capo all'azienda che si occupa di mobilità e trasporti per conto del Comune di Genova, è in corso dipresso i due Municipi interessati, il Centro Est e ...L'importo minimo ammissibile perè fissato in 160.000 euro, con un contributo minimo richiedibile di 80.000 euro. La scadenza per ladelle domande sul sito di Fondazione ...

Mic, domani 5 luglio presentazione progetto su promozione artisti ... Ministero della cultura

A Milano, l’evento organizzato da McDonald’s insieme a Terziario Donna e Valore D per presentare il nuovo progetto di networking dell’azienda “Women in franchising” Presenti all’evento Diana Alessandr ...COME CANDIDARSI AL PROVINO Gli interessati al casting per figurazioni e figurazioni speciali nel progetto di Oz Film possono già ... da scattare prima dell’invio; breve video di presentazione della ...