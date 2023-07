Presentato dal ministro dei Beni Culturali il progetto ‘Bel Paese Promoting Italian Art Around the World’

(Di mercoledì 5 luglio 2023) IlArtthe World‘ è statoa Roma. Si tratta di un programma di networking internazionale che nasce nell’ambito del Protocollo di Intesa siglato a luglio del 2021 dal Ministero della cultura per il tramite della Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Comitato Fondazioni Arte Contemporanea con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione dell’artea nell’ambito di una virtuosa partnership pubblico/privato. Dopo la nascita dell’Council, l’interazione tra il Comitato e il Ministero prosegue con Belnella definizione e attivazione di processi comuni atti a valorizzare la ricerca artistica contemporaneaa ...

... 'Erano immagini che prendevano vitatramonto all'alba, era tutto astratto, erano visioni, un ... Verdone, però, non era voluto mancare e in collegamento video, avevaal pubblico una ...... in particolare nei settori dove attualmente i minimi tabellari sono molto inferiori alla soglia propostadisegno di leggenei giorni scorsi alla Camera'. Il testo è stato...Venerdì pomeriggio infatti, Stefano De Martino si eraall' evento aziendale senza la ... nelle ultime ore, Belen Rodriguez ha cancellatofeed del suo profilo Instagram, l'ultimo selfie ...

Buttrio, nuovo progetto fognature presentato dal Poiana alla ... Friuli Sera

NAPOLI - In vista dei saloni di fine estate che guarderanno al mercato del 2024 molti cantieri sono al lavoro per aggiornare le proprie gamme e presentare novità di prodotto capaci ...Fine settimana bollente su tutta l'Italia. Toccati i 40 gradi e oltre al sud e nelle isole.