Presentata Casa Frame | la nuova sede per effetti visivi e post-produzione

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) –by, noto studio italiano die di, ha svelato per la prima volta alla stampa gli spazi di, laprincipale recentemente ristrutturata nel cuore del quartiere Prati a Roma. Qui ogni giorno nascono glie ladi film e documentari per il cinema, di serie tv italiane e internazionali, insieme a campagne di comunicazione e pubblicitarie. Nel corso del tour i fondatori Davide Luchetti e Lorenzo Foschi hanno raccontato le diverse anime dei due edifici, che accolgono il reparto diunscripted e il reparto dedicato agli ...

Il gruppo Stellantis ha lanciato sul mercato la nuova Fiat Topolino ,sulla pista del ... E proprio il 4 luglio, nello stesso giorno in cui 66 anni fa nacque la storica utilitaria della...Gli spazi diFrame sono stati pensati e progettati in modo da dare la possibilità ai collaboratori, ai clienti e agli artisti di vivere e lavorare in un luogo confortevole, inclusivo e d'......a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loroda ... figura anche Summer Limited Edition : il 27 luglio , vienela commedia teen con la presenza ...

Presentata Casa Frame, la nuova sede per effetti visivi e post ... Adnkronos

Frame by Frame, noto studio italiano di post-produzione e di effetti visivi, ha svelato per la prima volta alla stampa gli spazi di Casa Frame, la ...Montelvini, cantina veneta ambasciatrice dell'Asolo Prosecco, con sede nel cuore della Docg Asolo Montello, ha presentato, durante un evento a Milano, il nuovo direttore commerciale, Alessandro Guerin ...