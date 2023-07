Prescrizione | la riforma non piace ai magistrati

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È un coro di no quello indirizzato daialla Commissione Giustizia della Camera sulladella. Le tre proposte – avanzate dai deputati Costa (Azione), Pittalis (Fi) e first appeared on il manifesto.

... entrano a gamba tesa in un meccanismo già critico, reso più complesso dallaCartabia". Lo ...i parlamentari - che il solo obiettivo di queste proposte e' avere l'intervento della...... ma anziché riaprire il processo - come prevede il cds - si optò per la. Più che uno ... in 5 anni di mandato, di non avere mai messo mano alladella giustizia sportiva. Ritiene ...Tornare ora a 'meccanismi sospensivi dellaallungherebbe i tempi medi del processo penale, proprio mentre lo sforzo del sistema giudiziario è massimamente volti a ridurli, con risultati ...

Prescrizione, i super pm contro la riforma:«Testiamo prima la legge ... Il Dubbio

«Reintrodurre la prescrizione nei giudizi di impugnazione abolendo l'improcedibilità darebbe un messaggio contrario rispetto agli obiettivi del Pnrr» , quelli di ridurre ...GIUSTIZIA Prescrizione: la nuova porcata di Nordio LA SCHIFORMA DELLA MAGGIORANZA – Camera, audizioni in commissione: i magistrati contro l’abolizione della riforma...(Fonte: Cronache Agenzia Giornali ...