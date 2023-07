(Di mercoledì 5 luglio 2023) I partecipanti potranno scegliere se correre per 10 km o camminare per 5. Il ricavato andrà in beneficienza

I partecipanti potranno scegliere se correre per 10 km o camminare per 5. Il ricavato andrà in beneficienzaOltre ai sette concerti già annunciati in piazza del Duomo il 5 settembrela Camerata Strumentale città dicon il tradizionale concerto gratuito diretto da Jonathan Webb con musiche di ...C'è una differenziazione per territori e questo ci; in particolare perché i dati sono ... Chiudono ma comunque con più di 7 in pagella (voto 7,1) Firenze edove i soddisfatti sono ...

Prato, torna la Sunset Run. Il programma LA NAZIONE

Per quanto concerne i biglietti, essi sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone. Inoltre, durante l'intera durata del festival sarà aperto dalle 17 alle 23 il Punto Inform ...Prato, 5 luglio 2023 - Torna la Sunset Run, la gara non competitiva promossa dall'Ordine dei Commercialisti, ormai giunta alla quarta edizione, che si svolgerà mercoledì 12 luglio, attraversando il ce ...