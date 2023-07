Porto abusivo di armi da offesa | denunciato dai Carabinieri a Venticano

di armi od oggetti atti ad offendere": è il reato di cui dovrà rispondere un 60enne di San Mango sul Calore, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. L'uomo è ...C., 43enne vicentino con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere e gravità, quali ricettazione, danneggiamento, furto,di armi atte ad ...A Marano i carabinieri hanno sorpreso un 42enne in strada con uno sfollagente di metallo e un coltello di circa 10 centimetri: è stato denunciato perdi armi. Stessa sorte per un 24enne ...

INDIVIDUATO dalla POLIZIA RICETTATORE PLURIREGIUDICATO ... Questure sul web

Accoltella al viso un 20enne di Cimitile lo scorso 8 maggio: è stato arrestato dopo quasi due mesi un 24enne incensurato dai carabinieri ...Scoperta nel Messinese una cava illegale, due uomini indagati per aver estratto abusivamente del materiale pomiceo ...