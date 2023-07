Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki compie 15 anni e torna al cinema dal 6 al 12 luglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) grazie alla rassegna Un mondo di sogni animati., l'indimenticabile film d'animazione dipresentato alla 65° Mostra deldi Venezia e vincitore del premio per il Miglior film d'animazione ai Japan Academy Awards,15aldal 6 al 12grazie alla rassegna "Un mondo di sogni animati" firmata da Lucky Red. "Questa è la storia di, una pesciolina marina che lotta per realizzare il sogno di vivere con un bimbo di nome Sosuke. Ma è anche la storia di come un bambino di cinqueriesce a mantenere una promessa solenne.porta ...

scogliera, l'indimenticabile film d'animazione di Hayao Miyazaki presentato alla 65° Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del premio per il Miglior film d'animazione ai Japan Academy ... un bizzarro coming of age con protagonista una kraken di 16 anni, e del ritorno in sala, grazie alla rassegna promossa da Lucky Red, di scogliera, uno dei tanti capolavori del maestro ...

Questa estate Lucky Red riporta in sala altri 5 capolavori del maestro Hayao Miyazaki. La magia dello Studio Ghibli torna al cinema.Ponyo sulla scogliera è la più accessibile delle opere di Miyazaki, da far vedere a una persona giovane per farle scoprire lo Studio Ghibli ...