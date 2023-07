Pompei sold-out grazie al Pompei Street Festival

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023)-out: Il bilancio conclusivo delpremia gli organizzatori che registrano 20mila presenze-out. Il sindaco di, Carmine Lo Sapio, lo aveva previsto e il bilancio conclusivo della terza edizione delha confermato la proiezione. Il primo cittadino, durante la conferenza stampa di presentazione lo aveva detto: “Quest’anno avremo gli alberghi pieni quasi al 100% e sarà difficile trovare una camera in città”. Sono state oltre 20mila le persone accorse in città per partecipare alle sei giorni che ha celebrato, attraverso la...