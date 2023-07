Pomeriggio 5 | Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso su Canale 5

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Pier Silvio Berlusconi: "Passare daD'Urso ava nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti" Dalla prossima stagione,5 sarà la trasmissione di, che raccoglie il testimone di, e avrà sempre più una linea giornalistica di attualità. Così Pier Silvio Berlusconi, durante la serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, parlando del nuovo progetto per la fascia deldi5. “Passare da-ha spiegato l’ad di Mediaset- va nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti. Una evoluzione che ...

Oltre a Bianca Berlinguer, arriva a Mediaset ancheMerlino. Sarà lei a prendere il posto di Barbara D'Urso a 'Cinque' che andrà in onda dagli studi Mediaset di Roma. 'Ringrazio ...... non si può parlare degli addii illustri a Mediaset senza citare Barbara D'Urso , che soltanto pochi giorni fa è stata cacciata daCinque contro la sua volontà . Al suo posto arriva......di voler punire Barbara d'Urso togliendola dalla guida della prossima edizione diCinque ... In questa occasione è poi stato annunciato ufficialmente l'arrivo diMerlino alla conduzione ...

Bianca Berlinguer e Myrta Merlino arrivano a Mediaset. Il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha presentato i definitivi palinsesti ...Pier Silvio Berlusconi: 'Passare da Barbara D'Urso a Myrta Merlino va nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti' ...