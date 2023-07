Suidella terza rata "leggo interpretazioni di ogni tipo", ha aggiunto Fitto, il "tema del ... Ilitaliano "prevede la creazione di circa 264.000 nuovi posti per i servizi educativi e di ...Per l'Italia lo spread potrebbe risentire nelle prossime settimane deiestenuanti con cui l'Unione Europea sta prendendo una decisione sull'erogazione della terza rata del. Sono 19 ...Il 30 giugno l'Italia ha mancato per la prima volta un traguardo ufficiale delconcordato con l'Europa, non riuscendo a raggiungere tutti gli obiettivi del semestre. Fra ...gravi sono i...

PNRR, ritardi e tentennamenti: si affaccia lo spettro di nuovo debito QuiFinanza

Nulla. Ha certificato che ormai l’attuazione del Pnrr è completamente bloccata. Il più grande spreco e perdita di opportunità che ci potesse capitare”. Mentre – sulla scia dei ritardi denunciati ...Riascolta PNRR, promesse e ritardi di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.