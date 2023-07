PNRR | Dm77 e cambiamento organizzativo | l' impatto dell' innovazione tecnologica nella gestione del paziente diabetico in Regione Veneto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) - Padova, 5 luglio 2023 – Il diabete in Italia colpisce circa 3,5 milioni di persone. Un numero destinato a crescere più del doppio entro il 2050, con tutte le conseguenze e le complicazioni che ne derivano. Non dimentichiamoci, infatti, che il diabete è una malattia cronica poiché il suoclinico, epidemiologico e socio assistenziale è rappresentativo di una cronicità complessa a 360 gradi: prima causa di cecità, di amputazione non traumatica degli arti inferiori, seconda causa di insu?cienza renale terminale ?no alla dialisi o al trapianto, concausa di metà degli infarti e degli ictus, aumento del rischio di demenza vascolare e declino cognitivo; come se non bastasse, sono oltre 4 milioni le morti per cause connesse al diabete (persone tra 20 e 79 anni), facendo lievitare la spesa tra costi sanitari diretti e costi sanitari indiretti pari a 20 ...