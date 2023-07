Pnrr | Cuzzilla Cida | Entro agosto governo proponga revisioni | poi tornare a correre

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Ilè una leva di investimenti importanti, unica dal Dopoguerra. Per questo è fondamentale che illeal Pianoe che, dal giorno successivo, si torni a". Lo ha detto Stefano, presidente di, nel corso del suo intervento all'assemblea nazionale della Confederazione. "Ilè un punto decisivo e molto critico -ha spiegato- per pericolo di ritardi o polverizzazione dei progetti. Nel settore pubblico questa preoccupazione è maggiormente percepita ma si tratta di una sfida che non può essere vinta senza una collaborazione trasversale tra ce territori, tra pubblica amministrazione e mondo privato". ...

Partecipano, tra gli altri, Stefano, presidente CIDA; Gilberto Pichetto Fratin, ministro ... mozioni pensioni minime, istituzione commissione inchiesta Covid (Aula) 13,30 Dl(Affari ...... Guido Quici, Presidente CIMO - FESMED e, in chiusura Stefano, Presidente nazionale ... Federmanager Roma si propone alle Istituzioni locali come partner attivo anche sui progettiper ...Tra i partecipanti all'evento anche il presidente di Federmanager, Stefano, e - tra gli altri - Andrea Costa, esperto del Ministero della Salute in strategie di attuazione del, e il ...Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il Pnrr è una leva di investimenti importanti, unica dal Dopoguerra. Per questo è fondamentale che il Governo proponga le revisioni al Piano entro agosto e che, d ...