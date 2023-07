Plastiche e gomme nel lago d’Iseo | rilievi in corso | a ottobre i risultati

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tavernola Bergamasca. La manta – così si chiama il retino nel linguaggio tecnico, essendo dotato di “ali” – fa avanti e indietro ogni 20 minuti galleggiando sull’acqua per raccogliere materiali. Poi i sub del nucleo dei Carabinieri di Genova si immergono per portare in superficie altri campioni. Di cosa?principalmente, e qualunque sostanza possa essere presente e potenzialmente pericolosa per ild’Ise Il lavoro è quello di raccolta e poi di analisi delle sostanze individuate per capire se e come intervenire per rimuovere i rifiuti. Se, perché tutto dipenderà dai. Sono molte infatti le variabili ancora da definire. Per prima cosa il volume del cumulo, ancora incerto nonostante una recente stima parli di circa 400 metri cubi di materiale. In secondo luogo la tipologia degli scarti, di ...