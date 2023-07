(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si era nascosta tra le rovine deidila coppia immortalata nel bel mezzo di un atto sessuale. L’uomo e la donna hanno tentato di ripararsi, invano, tra gli, precisamente neidi, a pochi passi dalla Torre pendente. La scena è stata ripresa con il cellulare da un passante, che ha poi provveduto a divulgare il video sui social, divenuto in poco tempo virale. Nel frattempo, sono inleper identificare i responsabili dell'atto osceno in luogo pubblico.

Pisa, sesso tra gli scavi archeologici dei Bagni di Nerone: indagini in corso Sky Tg24

Un video che, nel giro di poche ore, ritrae due giovani che fanno sesso in pieno centro e in pieno giorno. Un video di cui La Nazione è in possesso, ma che ha deciso di non divulgare nel rispetto dei ...