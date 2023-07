Pisa | incidente stradale | muore una donna nello scontro frontale tra auto a Palaia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sangue sulle strade della provincia dioggi, 5 luglio 2023, per unmortale. avvenuto verso le 14 in località Forcoli, nel comune di

... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...

Morta nell'incidente frontale: tragedia in provincia di Pisa LA NAZIONE

Sangue sulle strade della provincia di Pisa oggi, 5 luglio 2023, per un incidente mortale. avvenuto verso le 14 in località Forcoli, nel comune di Palaia ...Spaventoso incidente nel Nuorese: maxi tamponamento a catena in galleria, quattro i feriti trasportati all'ospedale.