Pil | Visco conferma | “Crescita 2023 oltre 1%”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – ''Date le condizioni di finanziamento più restrittive e il rallentamento del commercio globale ci attendiamo che il Pil aumenti in misura moderata nei prossimi trimestri. Nell'anno, secondo le stime pubblicate a metà giugno, ladel Pil potrebbe superare l'1% e si manterrebbe in media intorno a questo valore nel prossimo biennio''. Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, in occasione dell'assemblea dell'Abi. ''La capacità di reazione di imprese e famiglie di fronte a shock inattesi e particolarmente violenti, quali quelli degli ultimi tre anni, deve costituire la base per un'azione pubblica volta a rendere la nostra economia mano rigida e lenta'', ha aggiunto. ''Il ritorno dei prezzi del petrolio e del gas naturale su livelli ben inferiori a quelli precedenti l'invasione russa dell'Ucraina dovrebbe quindi ...

12.00:crescita trimestrale moderata "Date le condizioni di finanziamento più restrittive e il rallentamento del commercio globale ci attendiamo che ilaumenti in misura moderata nei prossimi ......di finanziamento più restrittive e il rallentamento del commercio globale le previsioni di Bankitalia sono per un aumento del"in misura moderata nei prossimi trimestri". Nel 2023, conferma,...... cui seguono gli interventi del Governatore della Banca d'Italia Ignazioe del Ministro dell'...è la posizione della Banca d'Italia per evitare eccessive strette monetarie e penalizzazioni delCon la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...ROMA (Reuters) - Una politica monetaria più restrittiva da parte della Banca centrale europea potrebbe raggiungere lo scopo di riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi m ...