Pier Silvio Berlusconi | “Stimo Giorgia | giovane e decisa | la conosco da anni Ecco perché non scendo in politica”

Berlusconi ad Affaritaliani.it: 'Bianca Berlinguer Porta Rete 4 in uno stadio ulteriore in termini di peso e profondità'. Su Pomeriggio 5 e Luciana Littizzetto... Palinsesti Mediaset, ...Mediaset,Berlusconi: 'L'interesse di Cairo Sono suo fan, ma è fantaeditoria' 'lo sono un fan di Urbano Cairo. Ho un bellissimo rapporto con lui. L'ho conosciuto da ragazzino, è bravo, valido, ...Berlusconi ad Affaritaliani.it: 'Bianca Berlinguer Porta Rete 4 in uno stadio ulteriore in termini di peso e profondità' Cosa porterà a Mediaset e Rete 4 'Penso che Bianca Berlinguer ...

Pier Silvio Berlusconi alla guida di Forza Italia "Non scendo in politica" Liberoquotidiano.it

Barbara D’Urso al veleno contro i vertici Mediaset. Non contro Pier Silvio Berlusconi – “Lui lasciamolo fuori. Nel mio percorso privato e professionale non ho avuto ingerenze” –, ma contro alcuni ...Veronica Gentili a Le Iene al posto di Belen Rodriguez. A Mediaset, c'è aria di novità, Pier Silvio Berlusconi abbandona il trash e cambia tutto. Tra addii e arrivederci, ...