Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Barbara | “Non è una punizione”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo 15 lunghi anni alla guida di Pomeriggio 5,d’Urso è stata sostituita da Myrta Merlino e proprio di questo la conduttrice ha parlato in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica.ha detto la sua durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset.ha ringraziato Carmelita per il lavoro svolto in questi 20 anni e ha dichiarato che la conduttrice aveva chiesto un rinnovo, ma con la garanzia di una prima serata all’anno, garanzia che l’editore non ha concesso ed ha spiegato il perché.: “Forse Pomeriggio 5 per lei era diventata una gabbia stretta”. “La ringrazio personalmente e su questo non ci sono retroscena. E la ringrazio per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la ...