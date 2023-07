Pier Silvio Berlusconi | Per ora non scendo in politica

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI - Assolutamente no. lo nonin".esclude, almeno per ora, la possibilità di una sua imminente discesa in campo. Durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione Mediaset, assicura che non ha intenzione di seguire le orme del padre, scomparso il 12 giugno scorso e spiega le ragioni di questa scelta ai giornalisti. "La prima questione è del tutto personale, penso che lasia un mestiere serio. I mestieri si studiano e si imparano. Ci vuole esperienza. Non è che dall'oggi al domani si va in. Non riterrei giusto dire 'ok per quello che è successo andiamo'. Il secondo motivo, è che anche ove mai fosse, non penso sia giusto lasciare le cose a metà. Mediaset sta attraversando un momento importantissimo di ...

Pier Silvio Berlusconi: «Non scendo in politica», poi si commuove per papà Silvio: «Ti amo». Il bacio verso il

