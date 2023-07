Pier Silvio Berlusconi | “Non scendo in politica La famiglia è unita E un governo stabile c’è”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non ci sarà, almeno per il momento, un nuovoin, figlio del Cavaliere, risponde così alla domanda di un suo coinvolgimento: "Assolutamente no. lo nonin

Leggi ancheBerlusconi: 'Non entro in politica, ho ancora 54 anni'. L'endorsement a Meloni e la certezza: 'Mediaset non si vende' Il testamento di Berlusconi 'aperto nelle prossime ore', ...Il successo estivo di Temptation Island ha portatoBerlusconi ad annunciare una versione, tutta invernale. Buone notizie dunque per Maria De Filippi. Sarà la sua società di produzione, La Fascino , a mettersi a lavorare per l'edizione ...I nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva sono stati presentati martedì 4 luglio, portando con sé grandi cambiamenti e sorprese. Tra le novità più clamorose c'è l'assenza ...

Barbara D’Urso: “La sentenza di Pier Silvio, lasciata a casa in pochi giorni senza alcun preavviso” la Repubblica

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto davanti a due testimoni: cosa c'è scritto sull'eredità e sul suo patrimonioNon ci sarà, almeno per il momento, un nuovo Berlusconi in politica. Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere, risponde così alla domanda di un suo coinvolgimento: “Assolutamente no. lo ...