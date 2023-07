Pier Silvio Berlusconi | “Non scendo in politica | almeno per ora”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) "Non ho intenzione di scendere inper ora". Con queste parolerisponde alle insistenti domande sulla possibilità di raccogliere l'eredità di papà, scomparso meno di un mese fa. "Laè un mestiere serio, che non si impara dall'oggi al domani", sottolinea. Ma poi ammette che, subito dopo la morte del Cavaliere, "qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l'Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in…", aggiunge con un sorriso. "Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai". "Anche mai fosse - aggiunge...

