Pier Silvio Berlusconi | «Mio papà mi manca ogni giorno  di più I 3 motivi per cui non scendo in politica | per ora»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il figlio e l’ipotesi di una discesa in: «L’idea, più dal punto di vista emotivo che razionale mi era anche venuta, ma per trenon lo farò». La commozione per un video omaggio con il padre: «, ti amo». Poi un bacio al cielo

I figli del Cavaliere, Marina,, Barbara, Eleonora e Luigi, vanno oggi dal notaio Attilio Roveda che custodisce le ultime volontà dell'ex presidente del Consiglio per l'apertura del testamento Il testamento di...A proposito di quest'ultima frase, è stato citato ancheBerlusconi dopo che è stata mandata via anche Barbara d'Urso: 'Sta facendo pulizie generali', 'Avete liquidato tutti in grande ...Non era quello...' Grande Fratello Vip al centro delle polemiche: interviene l'AD MediasetBerlusconi , sempre durante l'evento indetto per presentare i Palinsesti Mediaset 2023/24 , ha ...

Pier Silvio Berlusconi: "Non scendo in politica, non c'è emergenza" Adnkronos

Secondo quanto si apprende, Fossati era in `rappresentanza´ soprattutto dei figli Marina e Pier Silvio, il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi. Entrambi sono usciti a metà giornata dallo ...Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini. Ora è attesa la lettura ai figli del fondatore di Mediaset e ...